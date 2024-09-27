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Военная операция на Украине ,  
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Курская пенсионерка рассказала о переезде из украинского ПВР в российский

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Жительница села Козыревка Курской области Мария Ким выехала из украинского пункта временного размещения (ПВР) в Россию и теперь живет в ПВР в Курске. Об этом она рассказала «РИА Новости».

Ким переехала в Авдеевку, которая находится в 10 км северо-западнее Донецка, в 1980-х годах. В 2014 году, после Евромайдана на Украине, женщина то уезжала из города, то возвращалась. После образования ДНР город остался под контролем украинских сил, но стал приграничным.

После начала спецоперации в 2022 году Ким эвакуировали в украинский ПВР в Вознесенске Николаевской области. Там она прожила две недели. В феврале 2024 года Авдеевка перешла под контроль российской армии.

«Я не думала там жить. Было два пути — на Польшу и на Молдавию — и все. Оттуда никак было больше не уехать. Я говорю: нет, если ехать, то ехать до конца, в Россию, больше никак. Если бы я сказала, что еду обратно в Россию — я не знаю, что бы было», — рассказала Ким.

Чтобы женщину выпустили из ПВР в Россию, она рассказала комендатуре о том, что ее родственники якобы живут в Молдавии. Однако вскоре после прибытия в Молдавию Ким вылетела в Москву, чтобы вернуться в родительский дом в Козыревке.

По данным агентства, женщина уже получила российское гражданство и оформила пенсию, а также перевезла в ПВР из обстреливаемого в Козыревке дома свою собаку.

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Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, сообщил губернатор Алексей Смирнов. С тех пор официальной информации о количестве занятых ВСУ населенных пунктов не было.

В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального значения, оттуда вывозят жителей. К 22 августа из подлежащей эвакуации зоны выехали 133 тыс. человек.

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