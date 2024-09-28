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Режим ЧС ввели в районе Дагестана после взрыва на заправке

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Карабудахкентского района Дагестана, где произошел взрыв на АЗС, сообщает администрация района в телеграм-канале.

Меры действуют с 23:00 мск 27 сентября до особого распоряжения. Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул, добавили в администрации.

Район расположен на востоке Дагестана, у побережья Каспийского моря.

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Фото:Муса Салгереев / ТАСС

Взрыв на заправке произошел вечером 27 сентября. На АЗС вспыхнул пожар, его локализовали на площади 500 кв. м. В результате погибли 10 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек пострадали. Власти объявили 28 сентября днем траура.

Режим ЧС ввели в районе Дагестана после взрыва на заправке
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Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

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Дагестан АЗС режим ЧС
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