Режим ЧС ввели в районе Дагестана после взрыва на заправке
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Карабудахкентского района Дагестана, где произошел взрыв на АЗС, сообщает администрация района в телеграм-канале.
Меры действуют с 23:00 мск 27 сентября до особого распоряжения. Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул, добавили в администрации.
Район расположен на востоке Дагестана, у побережья Каспийского моря.
Взрыв на заправке произошел вечером 27 сентября. На АЗС вспыхнул пожар, его локализовали на площади 500 кв. м. В результате погибли 10 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек пострадали. Власти объявили 28 сентября днем траура.
Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.
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