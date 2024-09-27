Карл III назвал Мэгги Смит сокровищем Британии

Король Великобритании Карл III выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актрисы Маргарет (Мэгги) Смит, сыгравшей более сотни ролей, в том числе профессора Минерву Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере.

«Последний занавес опускается для одного из сокровищ нашей страны, и мы присоединяемся к тем, кто по всему миру с теплом и восхищением вспоминает ее многочисленные великие роли, ее теплоту и остроумие, которым она блистала как на сцене, так и за ее пределами», — говорится в заявлении монарха, опубликованном в Х.

Актер Дэниел Рэдклифф, который сыграл Гарри Поттера, рассказал, что познакомился со Смит в девятилетнем возрасте на своих первых съемках. По его словам, актриса была невероятно добра к нему.

«Она обладала невероятным интеллектом, остроумием, могла одновременно запугивать и очаровывать. <...> Слово «легенда» употребляют слишком часто, но если оно применимо к кому-либо в нашей сфере, то оно применимо к ней», — добавил Рэдклифф (цитата по Variety).

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