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Суд в Москве арестовал мужчину, угрожавшего взорвать гранату в отеле

Чертановский суд Москвы арестовал Владимира Попова, угрожавшего взорвать гранату в отеле на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Он пробудет под арестом два месяца — до 25 ноября 2024 года. Ему вменяют незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств — ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — до восьми лет лишения свободы.

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Инцидент произошел днем 27 сентября. Постоялец отеля, расположенного на Чертановской улице, размахивал гранатой и угрожал взорвать ее. Как уточнили в полиции, этому предшествовал конфликт с другим постояльцем. По данным Росгвардии, злоумышленник — 41-летний мужчина, который приехал в Москву из Свердловской области. Во время обыска в его номере нашли две боевые гранаты РГД-5.

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