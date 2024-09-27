Суд в Москве арестовал мужчину, угрожавшего взорвать гранату в отеле
Чертановский суд Москвы арестовал Владимира Попова, угрожавшего взорвать гранату в отеле на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Он пробудет под арестом два месяца — до 25 ноября 2024 года. Ему вменяют незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств — ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — до восьми лет лишения свободы.
Инцидент произошел днем 27 сентября. Постоялец отеля, расположенного на Чертановской улице, размахивал гранатой и угрожал взорвать ее. Как уточнили в полиции, этому предшествовал конфликт с другим постояльцем. По данным Росгвардии, злоумышленник — 41-летний мужчина, который приехал в Москву из Свердловской области. Во время обыска в его номере нашли две боевые гранаты РГД-5.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов