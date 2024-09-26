В белгородском приграничье школьные автобусы снабдят защитой от дронов

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В приграничных районах Белгородской области на школьных автобусах установят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Получили 55 станций РЭБ, которые, начиная с сегодняшнего дня, будем устанавливать на школьные автобусы, которые работают в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах и округах», — сказал он в видеообращении.

В апреле в приграничье Белгородской области начали устанавливать средства РЭБ на машинах скорой помощи и автомобилях сельскохозяйственных предприятий. Позднее, в начале июня, такие системы установили на пассажирских автобусах, курсирующих в приграничных районах.

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки с начала военных действий на Украине. В регионе несколько раз в сутки объявляют ракетную опасность. Только за минувшие сутки из-за обстрелов и атак в регионе пострадали 15 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.