 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шольц назвал «сумасшедшими» акции радикальных экоактивистов

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил действия активистов радикального экологического движения Last Generation, сообщает местная газета Tagesspiegel.

«Я думаю, что действия [активистов] сумасшедшие», — цитирует издание слова канцлера, прозвучавшие во время разговора с гражданами Бремена.

Так он прокомментировал блокировки активистами взлетно-посадочных полос аэропортов. Шольц также напомнил про запланированное ужесточение закона об авиационной безопасности для предотвращения незаконных попыток попасть на территорию аэропорта.

Изменение будет предусматривать лишение свободы на срок до двух лет или штраф, поскольку «преднамеренное, несанкционированное вторжение» на взлетно-посадочную полосу и другие участки аэропорта будет автоматически рассматриваться как угроза для безопасности гражданской авиации. Раньше в таких случаях был только штраф.

Назвавший Шольца «колбасой» счел опасным немецкое «мышление бухгалтера»
Политика
Андрей Мельник

В конце июля в аэропорту Франкфурта, крупнейшем в Германии, временно приостановили полеты из-за климатических активистов из Last Generation, которые приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Активисты выступают против использования ископаемого топлива.

Ранее, 24 июля. они провели акцию в авиагавани Кельн/Бонн, что привело к приостановке полетов на три часа. Еще одна акция произошла в аэропорту Монреаля, где молодые люди приклеились к дороге, ведущей к погрузочной зоне.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Олаф Шольц активисты Германия экологи
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Активисты приклеили себя к взлетной полосе в аэропорту Франкфурта
Общество
Экоактивисты облили супом картину Клода Моне в музее во Франции
Общество
Месси подал к экоактивистам иск на €50 тыс.
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Власти Владивостока сообщили о последствиях сильного ливня в городеОбщество, 04:27
США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и ХаррисПолитика, 04:02
Шольц назвал «сумасшедшими» акции радикальных экоактивистовПолитика, 03:48
Бизнес сообщил о новой проблеме с платежами из России в КитаеФинансы, 03:14
В Чикаго протестующие прорвали ограждение периметра съезда демократовПолитика, 02:50
В Хмельницкой области прогремели взрывыПолитика, 02:40
Трамп пообещал сократить госдолг СШАПолитика, 02:15
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Назвавший Шольца «колбасой» счел опасным немецкое «мышление бухгалтера»Политика, 01:55
Шебекино попало под обстрелПолитика, 01:42
Зеленский заявил «о миллионах и миллионах» уехавших с Украины гражданПолитика, 01:30
ВОЗ приняла временные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьянОбщество, 01:15
Захарова ответила на слова журналиста из Италии о российской пропагандеПолитика, 01:05
Полиция задержала мигранта, подозреваемого в убийстве в Новой МосквеОбщество, 00:35
Верховный суд пересмотрел дело о компенсациях владельцу «Мишки Тедди»Экономика, 00:30