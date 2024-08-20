Шольц назвал «сумасшедшими» акции радикальных экоактивистов

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил действия активистов радикального экологического движения Last Generation, сообщает местная газета Tagesspiegel.

«Я думаю, что действия [активистов] сумасшедшие», — цитирует издание слова канцлера, прозвучавшие во время разговора с гражданами Бремена.

Так он прокомментировал блокировки активистами взлетно-посадочных полос аэропортов. Шольц также напомнил про запланированное ужесточение закона об авиационной безопасности для предотвращения незаконных попыток попасть на территорию аэропорта.

Изменение будет предусматривать лишение свободы на срок до двух лет или штраф, поскольку «преднамеренное, несанкционированное вторжение» на взлетно-посадочную полосу и другие участки аэропорта будет автоматически рассматриваться как угроза для безопасности гражданской авиации. Раньше в таких случаях был только штраф.

В конце июля в аэропорту Франкфурта, крупнейшем в Германии, временно приостановили полеты из-за климатических активистов из Last Generation, которые приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Активисты выступают против использования ископаемого топлива.

Ранее, 24 июля. они провели акцию в авиагавани Кельн/Бонн, что привело к приостановке полетов на три часа. Еще одна акция произошла в аэропорту Монреаля, где молодые люди приклеились к дороге, ведущей к погрузочной зоне.