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Германия заключила соглашение о депортации с Турцией

FAZ: Турция заключила с Германией соглашение о депортации своих граждан
Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган
Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заключили договор о депортации турок из ФРГ, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

По информации издания, в скором времени из ФРГ вышлют на родину 200 турецких граждан, получивших отказ в предоставлении убежища. При этом Анкара заявила о готовности принимать до 500 своих граждан в неделю. Всего более 13,5 тыс. турок в Германии обязаны покинуть страну, отмечает газета.

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Олаф Шольц

По информации издания, взамен на подписание соглашения Турция рассчитывает на упрощение визового режима. Переговоры по подписанию договора между Берлином и Анкарой шли несколько месяцев. Дипломатические контакты по поводу начала депортаций из Германии не прекращались с ноября 2023 года.

В прошлом году количество турецких граждан, желающих получить убежище в Германии, увеличилось на 150% в сравнении с показателями 2022 года, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сейчас Турция на третьем месте после Афганистана по числу своих граждан — просителей убежища в Германии.

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