Суд в Петербурге арестовал экс-главу городского комитета по труду

Дмитрий Чернейко (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Бывшего председателя комитета по труду Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко заключили под стражу по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба судов города в телеграм-канале.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Чернейко. <...> Суд ходатайство следствия удовлетворил», — говорится в сообщении.

Его заключили под стражу до 13 октября — на 18 дней. Чернейко и его защитник, как уточнила пресс-служба, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц 1 июня 2024 года по ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Возможное наказание по статье — до шести лет лишения свободы.

По данным пресс-службы, 1 августа предварительное следствие по делу приостановили, его возобновили спустя полтора месяца — 13 сентября. Согласно сообщению, срок предварительного следствия установили по 13 октября 2024 года.

Суд также заключил под стражу и жену экс-председателя комитета Татьяну Чернейко.

Чернейко и его супругу задержали 26 и 25 сентября соответственно. Председателя также освободили от занимаемой должности в связи с уголовным делом.

По версии следствия, в ноябре 2019 года они дали указание подчиненным заключить договоры с подконтрольными Чернейко компаниями на проведение ярмарки вакансий.

Подрядчики провели работы не в полном объеме, но 300 тыс. руб. из выплаченных «были переведены сотрудниками подконтрольных организаций на расчетный счет председателя комитета по труду и занятости населения Чернейко Д.С.».

При допросе в качестве подозреваемых и обвиняемых Дмитрий и Татьяна Чернейко вину не признали.