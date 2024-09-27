Пенсионерку в Ленобласти задержали за стрельбу в другую на грибной поляне

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Полиция Ленинградской области задержала подозреваемую в стрельбе по пенсионерке, собиравшей грибы в лесу под Сестрорецком, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, 26 сентября 74-летняя женщина собирала грибы и ягоды рядом с СНТ «Западная лица». По ней открыла стрельбу неизвестная женщина — она четыре раза выстрелила из травматического пистолета.

Пожилая женщина получила ранение бедра, а злоумышленница скрылась с места преступления. Полиции удалось вычислить и задержать напавшую — ей оказалась 70-летняя женщина. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса — умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», в нападении подозревают уроженку Карелии. В полиции женщина заявила, что слышала стрельбу в лесу, но не знает, кто стрелял. Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.