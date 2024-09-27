В Балакове задержали подозреваемую в убийстве соперницы из ревности

Оперативники в Балакове в Саратовской области задержали подозреваемую в похищении и убийстве бизнесвумен Натальи Алешниковой, сообщили «РИА Новости» в районном суде.

Суд по ходатайству следствия продлил срок задержания подозреваемой Светланы Тюрьгановой до 29 сентября. Далее следователи либо попросят избрать в отношении задержанной меру пресечения, либо отпустят ее.

Согласно информации в карточке дела Тюрьгановой, заседание по избранию меры пресечения состоится 29 сентября в 11:00 мск.

Телеграм-канал Shot сообщил, что Тюрьганова является супругой любовника убитой Алешниковой. Женщина подозревается в убийстве из ревности, отмечает телеграм-канал. Соперницы жили по соседству, в прошлом Тюрьганова с мужем разводила собак.





Тело пропавшей 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой нашли ночью 25 сентября в лесополосе у одного из жилых кварталов города Балаково. На теле были найдены следы насильственной смерти. Там же обнаружили автомобиль, на котором женщина была похищена.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, сопряженного с похищением группой лиц по предварительному сговору (п. «а», ч. 2 ст. 126, «в», «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). За информацию о преступниках семья Алешниковой объявила награду в 1 млн руб.