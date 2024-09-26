Семья убитой в Балакове женщины назначила ₽1 млн за данные о преступниках
Семья женщины из города Балаково Саратовской области, которую похитили и убили, объявила награду в 1 млн руб. за информацию о преступниках, сообщил «РИА Новости» ее сын Леонид Алешников.
«Да, это правда», — ответил он на соответствующий вопрос агентства. Денежное вознаграждение назначил муж убитой Алексей.
Под информацией о преступниках подразумеваются их точное местонахождение, имена и внешность, уточнил Леонид Алешников. Обращаться по этому поводу нужно в следственный отдел СК по городу Балаково либо в дежурную службу регионального СУСК.
Их контакты Леонид Алешников указал, так как сомневается в возможности самостоятельно обработать большое количество звонков.
Труп пропавшей 47-летней женщины нашли ночью 25 сентября в лесополосе у одного из жилых кварталов города Балаково. На теле были найдены повреждения, характерные для убийства. Там же обнаружили автомобиль, «на котором женщина была похищена».
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, сопряженного с похищением группой лиц по предварительному сговору — п. «а», ч. 2 ст. 126, «в», «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.
По данным саратовского издания «Взгляд-инфо», речь идет о местной предпринимательнице Наталье Алешниковой. Ранее вместе с мужем она владела клининговой компанией.
Неизвестные посадили женщину в ее собственную машину — Toyota RAV 4 белого цвета. Преступники напали на Наталью, как только она подъехала к дому. Преступление могло быть совершено из-за долгов Алешниковой — незадолго до убийства она выставила автомобиль на продажу, уточняет издание.
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