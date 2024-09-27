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В Москве появится динамический тариф на парковку в центре

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С 1 ноября 2024 года на отдельных улицах в центре Москвы в пилотном режиме заработает программа динамического тарифа на парковку. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта. В зависимости от загруженности парковок стоимость одного часа стоянки автомобиля будет начинаться от 0 руб.

На первом этапе в программу войдут парковки на следующих улицах:

  • Ильинка;
  • Новая Площадь;
  • площадь Тверская Застава;
  • Никитский переулок;
  • Рождественский бульвар.

Как властям, так и самим автовладельцам это позволит в режиме реального времени отслеживать занятость парковок в определенных частях города, делая распределение автомобилей более сбалансированным. Если на парковках этих пяти улиц практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 руб. в час. Действовать такие условия будут во время пилотного проекта, в будущем механика будет дорабатываться на основе обратной связи от автомобилистов.

По словам руководителя проекта «Пробок.нет» Александра Шумского, анализ трафика и загруженности парковочных мест уже является обычной работой городских специалистов в сфере дорожного движения.

«В отличии от «статичных» тарифов или тарифов «дневного» и «ночного», которые есть на многих парковках столицы, динамический тариф позволит регулировать стоимость и, как следствие, загрузку стоянок куда более оперативно и эффективно», — отметил Шумский.

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