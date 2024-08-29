В Москве мужчина угрожал прохожим саблей
В Москве задержали угрожавшего саблей прохожим мужчину. Он в пьяном состоянии вышел к дому по Пятницкому шоссе, достал саблю из ножен и стал угрожать прохожим. Для этого они использовал «малозначительный повод», сообщили в прокуратуре Москвы.
«Молодые люди смогли задержать злоумышленника, после чего передали его правоохранителям. Им оказался 56-летний житель района Митино», — сообщили в надзорном ведомстве. Мужчине грозит наказание по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
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