В пятницу в Москве ввели желтый уровень опасности из-за сильного ветра

МЧС ввел желтый уровень опасности в Москве перед сильным ветром

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В пятницу, 27 сентября, в Москве ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с. Об этом сообщает МЧС Москвы.

«В период с 12:00 до 21:00 27 сентября в Москве местами ожидаются порывы южного ветра 15-17 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало водителям снижать скорость на дорогах и держать дистанцию, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты, не прятаться от ветра и непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни сентября, с пятницы по воскресенье, в Москве пройдут сильные дожди, в отдельных районах ожидается гроза.

По словам синоптика, температура при этом будет выше 20 градусов Цельсия. За эти дни, уточнил Вильфанд, в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Сентябрь 2024 года выдался в центральных регионах России необычно теплым, в течение месяца было установлено несколько температурных рекордов.