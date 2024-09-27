МЧС ввел желтый уровень опасности в Москве перед сильным ветром
В пятницу, 27 сентября, в Москве ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с. Об этом сообщает МЧС Москвы.
«В период с 12:00 до 21:00 27 сентября в Москве местами ожидаются порывы южного ветра 15-17 м/с», — говорится в сообщении.
Ведомство порекомендовало водителям снижать скорость на дорогах и держать дистанцию, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты, не прятаться от ветра и непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни сентября, с пятницы по воскресенье, в Москве пройдут сильные дожди, в отдельных районах ожидается гроза.
По словам синоптика, температура при этом будет выше 20 градусов Цельсия. За эти дни, уточнил Вильфанд, в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Сентябрь 2024 года выдался в центральных регионах России необычно теплым, в течение месяца было установлено несколько температурных рекордов.
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