 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МЧС ввел желтый уровень опасности в Москве перед сильным ветром

В пятницу в Москве ввели желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В пятницу, 27 сентября, в Москве ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с. Об этом сообщает МЧС Москвы.

«В период с 12:00 до 21:00 27 сентября в Москве местами ожидаются порывы южного ветра 15-17 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало водителям снижать скорость на дорогах и держать дистанцию, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты, не прятаться от ветра и непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

Москвичей после сухого сентября предупредили о сильных дождях и грозах
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни сентября, с пятницы по воскресенье, в Москве пройдут сильные дожди, в отдельных районах ожидается гроза.

По словам синоптика, температура при этом будет выше 20 градусов Цельсия. За эти дни, уточнил Вильфанд, в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Сентябрь 2024 года выдался в центральных регионах России необычно теплым, в течение месяца было установлено несколько температурных рекордов.

Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года

Банки ужесточили условия по семейной ипотеке

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Дискорд могут заблокировать в России

Цены на золото выросла до исторического максимума

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва МЧС «желтый» уровень опасности непогода
Материалы по теме
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осень
Общество
Шторм и волны на автостраде: как выглядит ураган «Хелен» во Флориде
Общество
Вильфанд назавал срок возвращения бабьего лета в Центральную Россию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
Умерла сыгравшая Минерву Макгонагалл актриса Мэгги СмитОбщество, 16:22
Умерла упавшая на трассе ЧМ 18-летняя швейцарская велосипедисткаСпорт, 16:04
Собянин заявил о продлении МЦД до Калужской и Смоленской областейОбщество, 16:03
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину с гранатамиОбщество, 16:02
В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков»Политика, 15:59
СКА расторг контракт с российским хоккеистом ради новичка из НХЛСпорт, 15:56
Прощание с Романом Мадяновым. ФоторепортажОбщество, 15:55 
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Российского призера ЧМ в прыжках в высоту дисквалифицировали на годСпорт, 15:54
МЧС ввел желтый уровень опасности в Москве перед сильным ветромОбщество, 15:49
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:45
СК завел дело из-за сноса в Уфе аллеи в честь участников военной операцииОбщество, 15:45
Следствие назвало зарплату воевавшего за ВСУ 72-летнего наемника из СШАОбщество, 15:44
Орбан раскритиковал Орбана из-за заявления об УкраинеПолитика, 15:35
Президент Польши признал желание мира возобновить связи с РоссиейПолитика, 15:18