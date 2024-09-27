На Земле Франца-Иосифа впервые нашли тихоходок

Тихоходок впервые обнаружили на Земле Франца-Иосифа, рассказал ТАСС директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

В 2024 году в ходе комплексной экспедиции на архипелаг с сотрудниками национального парка были микробиологи Российского технического университета, которые изучали бактериологическое население Земли Франца-Иосифа. Микроскопических животных под названием водяной медведь, или тихоходка, размером до 1 мм, нашли под микроскопом в пробе почвы, рассказал Кирилов.

Ученые продолжают изучать тихоходок с Земли Франца-Иосифа. «Они отложили яйца, уже в лаборатории, эти пробы оставили. Посмотрим, что выйдет», — добавил Кирилов.

Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане на севере Европы, принадлежащий России. Он входит в состав Архангельской области. Общая площадь острова — 16,1 кв. км.

Тихоходки — беспозвоночные животные, они обитают в пресной воде, во влажных мхах и лишайниках. Водяные медведи отличаются высокой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды: они выживают в кипятке, вакууме, при температуре ниже минус 250 градусов. В 2021 году их отправили на Международную космическую станцию (МКС), чтобы проводить над ними эксперименты. Они должны были помочь ученым определить, насколько на космонавтов влияет стресс в условиях отсутствия гравитации.

Кроме того, тихоходки умеют впадать в анабиоз и переживать температуру минус 20 градусов в течение 30 лет. В состоянии анабиоза водяной медведь сохраняет всего до 1% жидкости, конечно, тело животного сворачивается и уменьшается в объемах.