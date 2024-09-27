 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Госдуме опровергли сообщения о планах запретить второе гражданство

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сообщения о возможном запрете двойного гражданства для россиян не соответствуют действительности, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я об этом ничего не знаю. Впервые слышу. Думаю, что запрет двойного гражданства россиян создаст определенные проблемы для наших соотечественников, которые проживают иной раз в других странах и желают получить российское гражданство», — сказал депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, подобные ограничения противоречат Конституции России, добавил Затулин.

В Крыму 22 нотариуса лишатся статуса из-за второго гражданства
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

О том, что Госдума рассмотрит вопрос о запрете двойного гражданства для россиян, сообщил утром 27 сентября телеграм-канал Mash со ссылкой на обращение Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В публикации говорилось о том, что изменения будут внесены во вторую часть 10 статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». У владельцев нескольких паспортов государство сможет забирать их, в частности, у певцов и актеров, которые уехали из России с двумя паспортами, утончил телеграм-канал.

В 2021 году по инициативе президента Владимира Путина был принят закон о запрете двойного гражданства для широко списка чиновников и персонала госорганов.

Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года

Банки ужесточили условия по семейной ипотеке

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Дискорд могут заблокировать в России

Цены на золото выросла до исторического максимума

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госдума двойное гражданство Константин Затулин
Материалы по теме
Рекордсмен UFC Чимаев заявил о нежелании менять российское гражданство
Спорт
В Крыму 22 нотариуса лишатся статуса из-за второго гражданства
Политика
В Чехии предложили давать гражданство только после отказа от российского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннерСпорт, 14:51
Вучич рассказал, какой мирный сценарий скорей всего реализуют на УкраинеПолитика, 14:50
«Мегамаркет» сообщил первые итоги проекта поддержки российских брендовОтрасли, 14:49
В Госдуме опровергли сообщения о планах запретить второе гражданствоПолитика, 14:45
Собянин пообещал расширить реновацию «в арифметической прогрессии»Общество, 14:45
На Земле Франца-Иосифа впервые нашли тихоходокОбщество, 14:43
Соперница россиянки на турнире UFC провалила взвешиваниеСпорт, 14:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Google ответила на сообщения об ограничении доступа россиян к аккаунтамТехнологии и медиа, 14:22
Бизнес из прошлого: в чем проблема конгломерата Баффетта — The EconomistPro, 14:16
Жизнь после «тапалок». Что будет с TON после выхода Hamster KombatКрипто, 14:16
Вологодский губернатор менее чем через год решил сменить сенатора регионаПолитика, 14:12
Эксперт оценил риск отравления средством от насекомыхОбщество, 14:09
В Москве накрыли оформлявшую нелегальным мигрантам документы банду. ВидеоОбщество, 14:04
Космонавт раскрыл секрет, как правильно чихать в скафандреТехнологии и медиа, 14:02