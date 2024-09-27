В Госдуме опровергли сообщения о планах запретить второе гражданство

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Сообщения о возможном запрете двойного гражданства для россиян не соответствуют действительности, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я об этом ничего не знаю. Впервые слышу. Думаю, что запрет двойного гражданства россиян создаст определенные проблемы для наших соотечественников, которые проживают иной раз в других странах и желают получить российское гражданство», — сказал депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, подобные ограничения противоречат Конституции России, добавил Затулин.

О том, что Госдума рассмотрит вопрос о запрете двойного гражданства для россиян, сообщил утром 27 сентября телеграм-канал Mash со ссылкой на обращение Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В публикации говорилось о том, что изменения будут внесены во вторую часть 10 статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». У владельцев нескольких паспортов государство сможет забирать их, в частности, у певцов и актеров, которые уехали из России с двумя паспортами, утончил телеграм-канал.

В 2021 году по инициативе президента Владимира Путина был принят закон о запрете двойного гражданства для широко списка чиновников и персонала госорганов.