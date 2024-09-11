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Политика ,  
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В Крыму 22 нотариуса лишатся статуса из-за второго гражданства

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минюст предложил нотариальной палате Крыма обратиться в суд, чтобы лишить 22 действующих нотариусов их статуса из-за наличия у них иностранного гражданства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно ст. 2 «Основ законодательства России о нотариате», у нотариуса не может быть гражданства одного или нескольких иностранных государств. Случаи нарушения этого закона были выявлены в отношении 23 нотариусов в Крыму, из них 22 действующих нотариуса.

«В период с 2014 по 2020 годы нотариусы пересекали государственную границу Российской Федерации с использованием национальных и заграничных паспортов Украины. Это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате», — заявили в ведомстве.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Сейчас Минюст обращается к нотариальной палате, чтобы лишить кого-то статуса нотариуса. Однако в конце июля глава ведомства Константин Чуйченко предложил реформировать нотариальную деятельность. Среди предлагаемых поправок — возможность самостоятельно прекращать статус нотариуса, например в случае получения им иностранного гражданства или ВНЖ.

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