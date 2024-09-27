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В Москве накрыли оформлявшую нелегальным мигрантам документы банду. Видео

В Москве разоблачили еще один канал нелегального оформления документов мигрантам

В Москве накрыли оформлявшую нелегальным мигрантам документы банду. Видео
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Правоохранительные органы задержали преступную группу, незаконно оформлявшую российское гражданство мигрантам. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Злоумышленники разработали преступную схему, помогавшую мигрантам получить российское гражданство в упрощенном порядке. За изготовление подложных документов мошенники получали от 150 тыс. до 350 тыс. руб.

Сейчас задержаны девять организаторов преступной группы. В ходе расследования уголовного дела по статье об организации незаконной миграции было проведено 30 обысков на территории нескольких регионов России.

С весны 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором погибли более 140 человек, в России возобновились дискуссии, связанные с положением мигрантов в стране. Силовики регулярно сообщают о перекрытии каналов нелегальной миграции.

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нелегальная миграция задержание преступная группа
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