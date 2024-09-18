В Молдавии предложили отправить в отставку начальника Генштаба армии

Эдуард Охладчук (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Правительство Молдавии предложило президенту страны Майе Санду подписать указ об увольнении начальника Генерального штаба Национальной армии Эдуарда Охладчука. Такое решение кабмин озвучил во время заседания, трансляция велась в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской на территории России организации).

«В соответствии с законом о правительстве <...> направить президенту Республики Молдова предложение об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника Генерального штаба армии, командующего Национальной армией», — заявил госсекретарь Минобороны страны Сергей Плоп.

Причина отставки не называется.

Охладчук занимал эту должность с 6 октября 2021 года. Он окончил Харьковский военный университет, Военный колледж в Бухаресте, а также Международный колледж исследований безопасности имени Джорджа Маршалла.

У него более 30 лет опыта работы в военной сфере. Охладчук занимал несколько командных должностей в Национальной армии. Ранее он был заместителем начальника Генерального штаба.

