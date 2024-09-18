В Молдавии предложили отправить в отставку начальника Генштаба армии
Правительство Молдавии предложило президенту страны Майе Санду подписать указ об увольнении начальника Генерального штаба Национальной армии Эдуарда Охладчука. Такое решение кабмин озвучил во время заседания, трансляция велась в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской на территории России организации).
«В соответствии с законом о правительстве <...> направить президенту Республики Молдова предложение об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника Генерального штаба армии, командующего Национальной армией», — заявил госсекретарь Минобороны страны Сергей Плоп.
Причина отставки не называется.
Охладчук занимал эту должность с 6 октября 2021 года. Он окончил Харьковский военный университет, Военный колледж в Бухаресте, а также Международный колледж исследований безопасности имени Джорджа Маршалла.
У него более 30 лет опыта работы в военной сфере. Охладчук занимал несколько командных должностей в Национальной армии. Ранее он был заместителем начальника Генерального штаба.
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