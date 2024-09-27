 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Бросивший в кадетов гранату прапорщик стал фигурантом уголовного дела

Фото: Сергей Лантаухов / Global Look Press
Фото: Сергей Лантаухов / Global Look Press

В Иркутской области возбудили уголовное дело, после того как в Усольском кадетском корпусе прапорщик, занимавший пост замдиректора по военно-технической подготовке, бросил в казарму с кадетами учебную гранату.

Как сообщила РБК пресс-служба регионального Следственного комитета, уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных обязанностей, совершенное в отношении несовершеннолетних. Нарушителю закона грозит до десяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 13 сентября. По данным издания «Иркутск-онлайн», в этот день в корпусе проходил День здоровья.

В Иркутской области школьник с молотком и ножом напал на одноклассников
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

По данным телеграм-канала Baza, 13 сентября у прапорщика было вечернее дежурство и он должен был находиться с детьми до 22 часов. Однако за час до конца смены прапорщик подошел к одному из зданий, где находились подростки, открыл стрельбу, а потом бросил учебную гранату внутрь казармы. По данным телеграм-канала, а также «Иркутск-онлайн», преподаватель был пьян.

Напуганные кадеты выбежали на улицу «в одних трусах и тапках», двое из них получили травмы, передает Baza. Директор вызвал полицию, в это время прапорщик попытался покинуть территорию кадетского корпуса. На следующий день он заявил, что «ничего не помнит», и тогда же взял больничный.

Детский омбудсмен по Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила, что никто не пострадал, но дети испугались.

Обстоятельства дела устанавливают СК, Минобразования и уполномоченный по правам ребенка. Прокуратура сообщила 20 сентября, что контролирует расследование дела.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов опроверг сообщения о стрельбе в присутствии детей.

Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года

Банки ужесточили условия по семейной ипотеке

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Дискорд могут заблокировать в России

Цены на золото выросла до исторического максимума

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Иркутская область уголовное дело кадетское училище
Материалы по теме
СК завел дело после стрельбы у кафе в Алтайском крае
Общество
В Узбекистане учительница избила школьника на уроке русского языка
Общество
Сержанта осудили на 23 года за подрыв сослуживцев гранатой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
Минобороны сообщило о взятии под контроль Мариновки⁠Политика, 13:20
В Москве появится динамический тариф на парковку в центреГород, 13:19
Румыния подняла истребители из-за беспилотника у границы с УкраинойПолитика, 13:18
Санду отправила в отставку командующего армией МолдавииПолитика, 13:15
В Союзе конькобежцев опровергли слова Родниной о допуске россиянСпорт, 13:13
ООН предупредила о нехватке средств для помощи Украине зимойПолитика, 13:12
Воспитанник «Атлетико» перешел в клуб Первой лиги из ХабаровскаСпорт, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Аэрофлот» вошел в международный рэнкинг «BRICS 250»Пресс-релиз, 13:10
В Финляндии назвали место размещения штаба НАТО у границы с РоссиейПолитика, 13:06
В Подмосковье простились с актером Романом МадяновымОбщество, 13:06
Эксперт заявил, что умереть от современного дихлофоса невозможноОбщество, 13:05
«Цифра брокер» запланировал запуск внебиржевой конвертации валютыИнвестиции, 13:01
Конкурент Сафонова пропустит матч ПСЖ против «Ренна»Спорт, 12:59
10 дней неразберихи: как решили вопрос с сертификацией товаров на таможнеPro, 12:57