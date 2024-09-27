Бросивший в кадетов гранату прапорщик стал фигурантом уголовного дела

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В Иркутской области возбудили уголовное дело, после того как в Усольском кадетском корпусе прапорщик, занимавший пост замдиректора по военно-технической подготовке, бросил в казарму с кадетами учебную гранату.

Как сообщила РБК пресс-служба регионального Следственного комитета, уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных обязанностей, совершенное в отношении несовершеннолетних. Нарушителю закона грозит до десяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 13 сентября. По данным издания «Иркутск-онлайн», в этот день в корпусе проходил День здоровья.

По данным телеграм-канала Baza, 13 сентября у прапорщика было вечернее дежурство и он должен был находиться с детьми до 22 часов. Однако за час до конца смены прапорщик подошел к одному из зданий, где находились подростки, открыл стрельбу, а потом бросил учебную гранату внутрь казармы. По данным телеграм-канала, а также «Иркутск-онлайн», преподаватель был пьян.

Напуганные кадеты выбежали на улицу «в одних трусах и тапках», двое из них получили травмы, передает Baza. Директор вызвал полицию, в это время прапорщик попытался покинуть территорию кадетского корпуса. На следующий день он заявил, что «ничего не помнит», и тогда же взял больничный.

Детский омбудсмен по Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила, что никто не пострадал, но дети испугались.

Обстоятельства дела устанавливают СК, Минобразования и уполномоченный по правам ребенка. Прокуратура сообщила 20 сентября, что контролирует расследование дела.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов опроверг сообщения о стрельбе в присутствии детей.