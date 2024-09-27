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Тело пропавшего в открытом море у Геленджика мужчины нашли на пляже

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

На пляже «Голубая бухта» в Геленджике обнаружили тело ушедшего рыбачить на сапе в открытое море мужчины, сообщает телеканал «Кубань 24» со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели достали тело погибшего из воды, его личность не установлена, добавили в МЧС. Очевидцы видели веревку от сапборда на ноге мужчины, отмечает телеканал.

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На пляже нашли тело 53-летнего туриста, который приехал с семьей в Геленджик в отпуск, сообщили телеграм-каналы Shot и Baza со ссылкой на супругу погибшего. Путешественники поселились в отеле в поселке Джанхот. 21 сентября турист ушел рыбачить и не вернулся. В открытое море он уплыл на сапборде с самостоятельно установленным надувным креслом.

На следующий день были организованы поиски пропавшего. 26 сентября тело мужчины выбросило на берег. По словам его супруги, официальную процедуру опознания еще не провели. Женщина узнала мужа по одежде — фиолетовым шортам и ментоловой рубашке. На ноге погибшего была повязана веревка для фиксации сапа.

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Геленджик турист рыбалка
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