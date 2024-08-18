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Военная операция на Украине ,  
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Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила, что он у ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Пропавший пожилой мужчина из Курской области жив и находится в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала «РИА Новости» его дочь Светлана Петренко.

«Он живой, да. Вчера было видео — они (ВСУ) снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100%», — сказала собеседница агентства.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой украинские военные оскорбляли заблудившегося мужчину на немецком языке. После этого Следственный комитет России возбудил дело о реабилитации нацизма.

Родственники мужчины сообщили, что с 6 августа не знают, где он находится, в связи с чем СК завел дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса).

6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, там продолжаются боевые действия.

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