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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над двумя регионами

Минобороны: ПВО уничтожили девять дронов над Ростовской и Белгородской областями
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили девять украинских беспилотников в небе над Ростовской и Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской», — говорится в сообщении министерства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнял, что все шесть беспилотников были сбиты в районе Новошахтинска на севере региона. «В результате падения обломков [дронов] в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — говорил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об инцидентах этой ночью не отчитывался.

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Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Российские приграничные регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В них действует повышенный режим опасности. Также в Белгородской, Курской и Брянской областях с начала августа объявлен режим КТО.

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Теги
Минобороны беспилотники Ростовская область Белгородская область ПВО
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