Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над двумя регионами
Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили девять украинских беспилотников в небе над Ростовской и Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской», — говорится в сообщении министерства.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнял, что все шесть беспилотников были сбиты в районе Новошахтинска на севере региона. «В результате падения обломков [дронов] в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — говорил глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об инцидентах этой ночью не отчитывался.
Российские приграничные регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В них действует повышенный режим опасности. Также в Белгородской, Курской и Брянской областях с начала августа объявлен режим КТО.
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