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Военная операция на Украине ,  
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В Тихорецком районе открыли горячую линию после атаки беспилотников ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Тихорецкого района Краснодарского края открыли горячую линию в связи с атаками украинских беспилотников, сообщает глава района Анатолий Перепелин.

«В связи со сложившейся ситуацией открыта «горячая линия», — написал он в телеграм-канале.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Перепелин сообщил об атаке украинских беспилотников на город Тихорецк рано утром 21 сентября.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал, что в Тихорецком районе подавили два дрона. На месте падения обломков одного из них возник пожар, возгорание перекинулось на «взрывоопасные предметы», из-за чего начались взрывы.

В целях безопасности власти решили временно эвакуировать жителей из поселка, который находится рядом с местом пожара, в ближайшие населенные пункты.

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Теги
Краснодарский край беспилотники «горячая линия»
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