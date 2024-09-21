В Тихорецком районе открыли горячую линию после атаки беспилотников ВСУ

Власти Тихорецкого района Краснодарского края открыли горячую линию в связи с атаками украинских беспилотников, сообщает глава района Анатолий Перепелин.

«В связи со сложившейся ситуацией открыта «горячая линия», — написал он в телеграм-канале.

Перепелин сообщил об атаке украинских беспилотников на город Тихорецк рано утром 21 сентября.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал, что в Тихорецком районе подавили два дрона. На месте падения обломков одного из них возник пожар, возгорание перекинулось на «взрывоопасные предметы», из-за чего начались взрывы.

В целях безопасности власти решили временно эвакуировать жителей из поселка, который находится рядом с местом пожара, в ближайшие населенные пункты.