В Тихорецком районе открыли горячую линию после атаки беспилотников ВСУ
Власти Тихорецкого района Краснодарского края открыли горячую линию в связи с атаками украинских беспилотников, сообщает глава района Анатолий Перепелин.
«В связи со сложившейся ситуацией открыта «горячая линия», — написал он в телеграм-канале.
Перепелин сообщил об атаке украинских беспилотников на город Тихорецк рано утром 21 сентября.
Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал, что в Тихорецком районе подавили два дрона. На месте падения обломков одного из них возник пожар, возгорание перекинулось на «взрывоопасные предметы», из-за чего начались взрывы.
В целях безопасности власти решили временно эвакуировать жителей из поселка, который находится рядом с местом пожара, в ближайшие населенные пункты.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов