В Приморье город Фокино остался без света из-за аварии на подстанции

В Приморском крае произошла авария на подстанции «Промысловка», в результате без света остались жители города Фокино и поселка Руднево, сообщил глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов в телеграм-канале.

По его словам, работы по устранению неполадок «уже активно ведутся», к ним привлечены дополнительные силы компании «Оборонэнергия». «Объем работ большой», — отметил глава ЗАТО.

В администрации Фокино пояснили, что в 9:30 по местному времени (2:30 мск) «при производстве переключений по выводу в плановый ремонт на сетях филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» произошло повреждение оборудования».

Позднее в «Оборонэнерго» сообщили, что электроснабжение восстановлено, однако часть жителей ЗАТО «остается без напряжения по причине неисправности на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании».

Фокино — закрытое административно-территориальное образование в Приморье. В городе расположена одноименная военно-морская база Тихоокеанского флота (ТОФ).

В конце августа в городе Шахты в Ростовской области произошел пожар на подстанции. В результате часть местных жителей осталась без электричества.