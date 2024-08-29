В ростовских Шахтах из-за пожара на подстанции отключилась ЛЭП

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Пожар на подстанции в городе Шахты в Ростовской области оставил часть местных жителей без электричества, сообщил первый заместитель главы администрации города Владимир Петров.

По его информации, в 19:25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильной, 35, была отключена линия электропередачи.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение трех часов», — уточнил Петров.

Он отметил, что причины произошедшего еще устанавливаются, о них он сообщит дополнительно.