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Общество ,  
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В ростовских Шахтах из-за пожара на подстанции отключилась ЛЭП

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Пожар на подстанции в городе Шахты в Ростовской области оставил часть местных жителей без электричества, сообщил первый заместитель главы администрации города Владимир Петров.

По его информации, в 19:25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильной, 35, была отключена линия электропередачи.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение трех часов», — уточнил Петров.

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Фото:МЧС России по Ростовской области

Он отметил, что причины произошедшего еще устанавливаются, о них он сообщит дополнительно.

Город Шахты расположен на федеральной трассе М-4 «Дон», в 70 км от Ростова-на-Дону. По территории Шахт проходит Северо-Кавказская железная дорога. Общая площадь города составляет 159,08 кв. км. Здесь, по данным на 2023 год, проживают 222,5 тыс. человек.

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Ростовская область г. Шахты ЛЭП подстанция
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