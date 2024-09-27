Обвиняемая по делу о сухпайках для Минобороны признала вину

Обвиняемая по делу о поставках некачественных сухпайков в армию, топ-менеджер «Грязинского пищевого комбината» (ГПК) Эльвира Смирнова признала вину, следует из постановления Басманного суда Москвы о продлении ей ареста.

«Обвиняемая и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что (Смирнова. — РБК) признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила», — говорится в документе.

Защита Смирновой просила суд назначить ей домашний арест, однако заключение под стражей продлили на три месяца — до 18 декабря.

Суд арестовал Смирнову и еще двух топ-менеджеров ГПК — Александра Михаленко и Валерия Ковалевича — в апреле 2024 года. По версии следствия, они присвоили деньги Минобороны при поставке в армию продуктов питания. Сделали они это под видом заключения госконтрактов. Всего комбинат поставил министерству по завышенной цене более 9,1 млн сухпайков.

В конце июля был задержан бывший заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Следствие считает, что он лоббировал интересы ГПК, используя служебное положение. Источник «РИА Новости» сообщал, что при Булгакове комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась.

Общий ущерб по этому делу следствие оценило в 1,3 млрд руб. Фигурирующие в деле продовольственные пайки были запрещены к использованию.