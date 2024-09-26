В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом

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В Московской области введен план «Перехват», силовики ищут сбежавшего солдата срочной службы с автоматом, сообщил RT со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 19-летний Даниил Ф. сбежал из многофункционального огневого центра.

SHOT и Mash пишут, что срочник родом из Рязани, он служит в Преображенском полку и сбежал из парка «Патриот» — на построении его не было.

В пресс-службе МВД Московской области сообщили РБК, что информация уточняется. РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Подмосковью.

Служащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка несут караул у Вечного огня на Красной площади. Парк «Патриот» расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского городского округа. Его общая площадь составляет 3,5 тыс. га, на территории парка находятся главный храм Вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня».

В середине июля военнослужащий открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области, убил двух сослуживцев и ранил одного, после чего сбежал. По данным RT, военный пошел служить по контракту в 2023 году. Телеграм-канал Baza сообщал, что его задержали.