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Прокуратура начала проверку после пропажи вертолета под Архангельском

Вертолет&nbsp;Robinson 44
Вертолет Robinson 44 (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений о пропаже вертолета Robinson 44 в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«По предварительным данным, план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся. В настоящее время объективных данных о полете вертолета в уполномоченных органах не имеется», — говорится в сообщении.

Проверку проводят по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса.

Под Архангельском пропал вертолет
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

О пропаже вертолета, на борту которого находились два человека, сообщили вечером 26 сентября «Интерфакс» и «РИА Новости». Robinson 44 летел из поселка Бычье в поселок Карандашевская в Приморском округе Архангельской области. Телеграм-каналы «112» и Mash писали, что у вертолета не было разрешения на полет. По данным Shot, борт не был приписан к какому-либо аэродрому.

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Вертолет вертолет Robinson Архангельск Архангельская область прокуратура проверка
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