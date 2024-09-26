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Политика ,  
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Иранский министр предложил связать электросети России и арабских стран

Аббас Алиабади
Аббас Алиабади (Фото: Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА Новости)

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил связать российские электросети с сетями двух арабских стран через территорию исламской республики. Об этом он заявил на встрече министров энергетики стран БРИКС на полях VII Российской энергетической недели, передает агентство IRNA.

По словам Алиабади, Иран намерен соединить свою электросеть со всеми странами, с которыми имеет общую сухопутную границу, чтобы заниматься торговлей и транзитом электроэнергии.

В частности, Тегеран предложил соединить российскую электросеть с ОАЭ и Саудовской Аравией через Иран.

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С предложением создать общий рынок для торговли электроэнергией Иран обратился к странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне.

Создание межрегионального рынка электроэнергии между государствами — членами организации за счет использования генерирующих объектов мощностью более 4 тыс. ГВт «может поспособствовать повышению стабильности и эффективности электрических сетей этих стран», отметил иранский министр энергетики Али Акбар Мехрабиян. Он добавил, что Тегеран предлагает сформировать рабочую группу для оценки перспектив и целесообразности создания энергетического хаба ШОС.

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