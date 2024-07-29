Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Президент Владимир Путин распорядился подписать договор между Россией и Белоруссией о создании совместного рынка электроэнергии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», — говорится в тексте.

Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

В 2021 году страны договорились выполнить 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах. В том числе планировалось подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

В январе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко критиковал отставание от графика выполнения важных программ объединения.