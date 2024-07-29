Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства
Президент Владимир Путин распорядился подписать договор между Россией и Белоруссией о создании совместного рынка электроэнергии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», — говорится в тексте.
Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.
В 2021 году страны договорились выполнить 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах. В том числе планировалось подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.
В январе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко критиковал отставание от графика выполнения важных программ объединения.
29 июля президент Лукашенко заявил, что к осени 2024 года все проблемные вопросы Союзного государства по советам безопасности и правительств двух стран будут решены. По его словам, такая договоренность достигнута с российским президентом.
Лукашенко отметил, что накануне 25-летней годовщины подписания договора о Союзном государстве в Минске пройдут «важнейшие мероприятия»: заседания союзного Совета министров и Высшего госсовета.
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