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Политика ,  
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Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Президент Владимир Путин распорядился подписать договор между Россией и Белоруссией о создании совместного рынка электроэнергии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», — говорится в тексте.

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Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

В 2021 году страны договорились выполнить 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах. В том числе планировалось подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

В январе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко критиковал отставание от графика выполнения важных программ объединения.

29 июля президент Лукашенко заявил, что к осени 2024 года все проблемные вопросы Союзного государства по советам безопасности и правительств двух стран будут решены. По его словам, такая договоренность достигнута с российским президентом.

Лукашенко отметил, что накануне 25-летней годовщины подписания договора о Союзном государстве в Минске пройдут «важнейшие мероприятия»: заседания союзного Совета министров и Высшего госсовета.

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Союзное государство Владимир Путин распоряжение Договор Белоруссия энергетика рынок
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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