Минобороны показало кадры удара «Ланцета» по катеру ВСУ в Николаевской области

Video

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по многоцелевому катеру «Ярославец» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В населенном пункте Очаково Николаевской области расчет разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта «Ярославец», который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении.

19 августа российское военное ведомство отчиталось об уничтожении «Ланцетом» инженерной машины разграждения ВСУ у границы с Курской областью.