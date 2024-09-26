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Военная операция на Украине ,  
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Российский «Ланцет» поразил катер ВСУ в Николаевской области. Видео

Минобороны показало кадры удара «Ланцета» по катеру ВСУ в Николаевской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российский «Ланцет» поразил катер ВСУ в Николаевской области. Видео
Video

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по многоцелевому катеру «Ярославец» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В населенном пункте Очаково Николаевской области расчет разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта «Ярославец», который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении.

19 августа российское военное ведомство отчиталось об уничтожении «Ланцетом» инженерной машины разграждения ВСУ у границы с Курской областью.

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Минобороны Ланцет катер ВСУ Украина Николаевская область
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