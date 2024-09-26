Российский «Ланцет» поразил катер ВСУ в Николаевской области. Видео
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по многоцелевому катеру «Ярославец» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В населенном пункте Очаково Николаевской области расчет разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта «Ярославец», который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении.
19 августа российское военное ведомство отчиталось об уничтожении «Ланцетом» инженерной машины разграждения ВСУ у границы с Курской областью.
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