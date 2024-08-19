Минобороны показало уничтожение машины разграждения ВСУ «Ланцетом»
Российские военные подбили барражирующим боеприпасом «Ланцет» инженерную машину разграждения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Курской областью, сообщило Минобороны.
Разведка группировки войск «Север» обнаружила эту машину, которую решили уничтожить точечным ударом.
Успешное проведение операции подтвердили кадры объективного контроля, а попытки экипажа потушить пожар не увенчались успехом, добавили в министерстве.
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