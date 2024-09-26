Здание Загорской ГАЭС-2 подняли на 60 см

Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Российская энергетическая компания «РусГидро» смогла на 60 см поднять здание Загорской ГАЭС-2, сообщил журналистам глава компании Виктор Хмарин в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

«По «Загоре» пока все очень позитивно, скажем так. 350 тысяч тонн уже [подняли], выросла на 60 см вверх», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Так он ответил на вопрос агентства о том, принято ли решение о восстановлении станции.

Он подчеркнул, что предпринятых мер недостаточно и станцию планируют поднять еще выше — на 98 см, после чего можно будет приступить к следующим этапам. При этом, по словам Хмарина, «РусГидро» стала первой компанией, которой удалось поднять такой объект даже на 60 см.

«РусГидро» начала строительство Загорской ГАЭС-2 в 2008 году. Станцию собирались запустить через шесть лет, но в сентябре 2013 года ее частично подтопило и работы были остановлены.

Летом 2024 года в «РусГидро» сообщили, что на ГАЭС-2 продолжается выравнивание ее здания, так как «проведенные обследования показали отсутствие повреждений, которые могли бы препятствовать его выравниванию и последующей достройке». Там отметили, что завершить работы планируют в четвертом квартале 2025 года.