Замглавы ФАС рассказал о плане раздела «РусГидро» на две части

Власти готовят план раздела энергохолдинга «РусГидро» на две части по видам деятельности — генерацию и сети, заявил замглавы ФАС Виталий Королев. При этом компания надеется, что ей не придется забесплатно отдавать сетевой бизнес

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минэкономразвития и Минэнерго разрабатывает план разделения крупнейшего российского энергохолдинга «РусГидро», основные активы которого находятся на Дальнем Востоке, по видам деятельности — на генерацию и сети — в рамках перехода этого макрорегиона в ценовую зону энергорынка. Это следует из выступления замглавы ФАС Виталия Королева в ходе конференции «Российская энергетика», которую в среду, 5 апреля, организовала газета «Ведомости».

«Факторами развития конкуренции, конечно же, будет и разделение конкуренции по видам деятельности на соответствующих территориях. Мы с вами понимаем, что это займет какое-то время. Очевидно, что такую компанию, как «РусГидро», в один момент взять и разделить нельзя. Но, тем не менее, такие процессы будут происходить», — сказал Королев. «Мы сейчас готовим план-график относительно того, как будет соблюдаться установленное законом ограничение», — добавил он.

Этот план касается соблюдения требований на запрет совмещения видов деятельности (генерации электроэнергии и электросетевой деятельности), он будет направлен в правительство в мае, рассказал Королев журналистам в кулуарах конференции, передает «Интерфакс». «Очевидно, что при вступлении [Дальнего Востока] в ценовую зону эти требования на них начнут распространяться, поэтому необходимо корректно организовать эту работу, чтобы, с одной стороны, «РусГидро» имело время для принятия соответствующих решений, и это не тормозило ситуацию с переходом в ценовую зону», — заявил Королев.

В конце прошлого года Минэнерго заявляло, что либерализация неценовых зон электроэнергии и мощности, к которым относятся Дальний Восток, а также Архангельская область и Республика Коми, может начаться с ноября 2023 года. «Совет рынка» подтверждал этот срок, указывая, что полный переход к стопроцентной либерализации должен состояться не позднее июля 2025 года.

«Для запуска ценовой зоны на территории Дальнего Востока необходимо выполнение требований закона о запрете совмещения видов деятельности. Безусловно, мы поддерживаем развитие рыночных отношений в электроэнергетике Дальнего Востока», — сообщили РБК в пресс-службе «РусГидро». В настоящее время компания вместе с правительством работает над вариантами реализации указанной нормы закона, отметили там, не уточнив деталей.

«Как раз сейчас прорабатываются варианты, как это может быть сделано: например, сети могут быть проданы, генерация — остаться в составе «РусГидро», — сказал РБК источник, знакомый с подготовкой плана раздела холдинга. Решение о судьбе электросетей «РусГидро» на Дальнем Востоке за властями, но компания не хотела бы «дарить» какие-либо активы, сказал журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах конференции «Российская энергетика». «Мы же госкомпания. Как государство скажет, так и будем делать. Но любая компания вряд ли захочет что-то кому-то дарить, должно быть отчуждение. Каким образом, это второй вопрос. Конечно, нам не просто так хотелось бы», — сказал он.

«РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,4 ГВт. Основной акционер «РусГидро» — Росимущество (62,2%), ВТБ принадлежит 12,37%, еще около 9% у UC Rusal.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития и Минэнерго.