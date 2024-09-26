Авиакомпания рассказала о дебоше актера Воловенко на борту самолета

Евгений Воловенко (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Актер Евгений Воловенко, которого задержали за дебош на борту рейса Москва — Хабаровск, требовал добавки алкоголя и разрешения покурить на борту, сообщили РБК в авиакомпании «Россия».

По данным перевозчика, инцидент произошел 15 сентября на борту рейса FV6297, когда актер, который летел экономическим классом, «выпив 4 порции вина, начал активно проявлять навязчивое внимание к бортпроводницам, при этом спрашивая разрешение покурить».

«В продаже алкогольных напитков ему было отказано. Агрессия пассажира усилилась, он начал высказывать угрозы в отношении экипажа, попытался открыть дверь в полете», — добавили в авиакомпании.

За свое поведение на земле он был передан органам внутренних дел.

По информации ТАСС, в отношении актера возбуждено дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

52-летний Воловенко играет в кино с 2004 года, он исполнил более 70 ролей. Одной из самых известных стала главная роль следователя киевской военной прокуратуры Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».