Авиакомпания рассказала о дебоше актера Воловенко на борту самолета
Актер Евгений Воловенко, которого задержали за дебош на борту рейса Москва — Хабаровск, требовал добавки алкоголя и разрешения покурить на борту, сообщили РБК в авиакомпании «Россия».
По данным перевозчика, инцидент произошел 15 сентября на борту рейса FV6297, когда актер, который летел экономическим классом, «выпив 4 порции вина, начал активно проявлять навязчивое внимание к бортпроводницам, при этом спрашивая разрешение покурить».
«В продаже алкогольных напитков ему было отказано. Агрессия пассажира усилилась, он начал высказывать угрозы в отношении экипажа, попытался открыть дверь в полете», — добавили в авиакомпании.
За свое поведение на земле он был передан органам внутренних дел.
По информации ТАСС, в отношении актера возбуждено дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
52-летний Воловенко играет в кино с 2004 года, он исполнил более 70 ролей. Одной из самых известных стала главная роль следователя киевской военной прокуратуры Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».
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