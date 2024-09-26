ТАСС узнал об уголовном деле на актера Воловенко за дебош в самолете
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении актера Евгения Воловенко за дебош на борту самолета Москва — Хабаровск, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, актер оскорблял бортпроводников и требовал разрешить ему пить и курить на борту за отдельную плату. Также он пытался открыть дверь самолета. «В результате после прилета актер был задержан», — добавил собеседник агентства.
Актер выпил в самолете четыре порции вина, сообщили РЕН ТВ в авиакомпании «Россия». После этого он начал «активно проявлять навязчивое внимание к бортпроводницам».
В уголовном кодексе есть статья 213 «Хулиганство». Она предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Уроженец Калининграда 52-летний Воловенко играет в кино с 2004 года, он исполнил более 70 ролей. Одной из самых известных стала главная роль следователя киевской военной прокуратуры Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».
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