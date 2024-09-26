В Ульяновске арестовали замглавы агентства по регулированию цен и тарифов

Сергей Ципровский (Фото: Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области)

Следователи задержали замруководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области по подозрению в хищении 580 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Об этом пишет ТАСС.

«Должностное лицо было задержано на рабочем месте в рамках расследования <...> уголовного дела по факту хищения обманным путем 580 млн рублей у ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что следователи намеревались обратиться в суд, чтобы мужчину заключили под стражу. По данным «РИА Новости», суд одобрил соответствующее ходатайство.

По информации телеграм-канала «Информационный Димитровград», речь идет о Сергее Ципровском. Кроме того, бывший руководитель агентства Сергей Курбатов получил подписку о невыезде, а бывшего эксперта организации Анну Корестелеву доставили под конвоем из Москвы в Ульяновск и отправили под домашний арест.

РБК обратился за комментарием в МВД по Ульяновской области.