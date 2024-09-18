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Политика ,  
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Защита подозреваемого в хищении ₽1 млрд у Минобороны оспорит арест

Роман Безруков
Роман Безруков (Фото: Роман Безруков / VK)

Защита генерального директора «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, которого подозревают в хищении 1 млрд руб. у Минобороны, собирается обжаловать его арест, сообщил адвокат бизнесмена Михаил Стромилов.

«Да, будем [обжаловать]», — передает его слова ТАСС.

Кроме этого защита намерена настаивать на замене меры пресечения на домашний арест. Адвокат подчеркнул, что Безрукову тяжело ходить из-за эндопротеза.

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Уголовное дело на бизнесмена завели ранее, 16 сентября. По ч. 4 ст. 159 ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Безрукова подозревают в выводе бюджетных ₽994 млн, выделенных на строительство центра управления связи в период с 2021 по 2023 год, писал ТАСС. «РИА Новости» называло иную сумму — 2,5 млрд руб.

При задержании 17 сентября Безруков пытался сбежать через крышу, его оттуда снимали сотрудники СОБРа.

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Минобороны хищение арест
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