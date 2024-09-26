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Минфин не исключил отмену пошлины на уголь и антрацит до конца года

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Временная отмена экспортной пошлины на энергетический уголь и антрацит может быть сохранена до конца 2024 года, если кризис в угольной отрасли сохранится до декабря, сообщил РБК статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Если ситуация как сейчас будет, то мы, естественно, на декабрь продлим [отмену пошлин]», — рассказал он, уточнив, что продление экспортных пошлин по истечении их действия 1 января 2025 года не предусмотрено.

Сазанов добавил, что расширять мораторий на экспортную пошлину на коксующийся уголь профильное ведомство также не планирует.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

«Возможно, если компании покажут, что у них в третьем квартале резко ухудшилось финансовое положение, мы обсудим этот вопрос», — отметил статс-секретарь. По состоянию на сентябрь этого года пошлина на коксующийся уголь продолжает действовать.

Ранее власти продлили отмену экспортной пошлины на энергетический уголь и антрацит до 1 декабря 2024 года. Изначально пошлина была временно отменена с 1 мая по 31 августа в качестве меры поддержки предприятий угольной отрасли.

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Теги
экспортные пошлины уголь Антрацит мораторий кризис
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