Минфин не исключил отмену пошлины на уголь и антрацит до конца года

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Временная отмена экспортной пошлины на энергетический уголь и антрацит может быть сохранена до конца 2024 года, если кризис в угольной отрасли сохранится до декабря, сообщил РБК статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Если ситуация как сейчас будет, то мы, естественно, на декабрь продлим [отмену пошлин]», — рассказал он, уточнив, что продление экспортных пошлин по истечении их действия 1 января 2025 года не предусмотрено.

Сазанов добавил, что расширять мораторий на экспортную пошлину на коксующийся уголь профильное ведомство также не планирует.

«Возможно, если компании покажут, что у них в третьем квартале резко ухудшилось финансовое положение, мы обсудим этот вопрос», — отметил статс-секретарь. По состоянию на сентябрь этого года пошлина на коксующийся уголь продолжает действовать.

Ранее власти продлили отмену экспортной пошлины на энергетический уголь и антрацит до 1 декабря 2024 года. Изначально пошлина была временно отменена с 1 мая по 31 августа в качестве меры поддержки предприятий угольной отрасли.