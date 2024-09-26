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Суд в Москве арестовал главу следственного отдела СК по Таганрогу

Суд в Москве арестовал главу следственного отдела СК по Таганрогу
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Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя следственного отдела по Таганрогу Руслана Багмута, которого накануне задержали по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали там.

Оперативники задержали главу следственного отдела СК по Таганрогу
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Руслан Багмут

Багмута обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Главу следственного отдела задержали 25 сентября. По данным местного издания «Блокнот Таганрог», следствие считает, что Багмут получил в качестве взятки 2 млн руб. за обещание покровительствовать одному из городских застройщиков.

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Басманный суд Таганрог Следственный комитет арест
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