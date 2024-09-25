Оперативники задержали главу следственного отдела СК по Таганрогу

Руслан Багмут (Фото: СК России по Ростовской области)

Главу следственного отдела по Таганрогу управления Следственного комитета России по Ростовской области Руслана Багмута задержали по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

«Задержан руководитель следственного отдела СК России по Таганрогу», — приводит агентство слова собеседника.

РБК обратился за комментарием в СК России и в пресс-службу СК РФ по Ростовской области.

Как пишет «Блокнот Таганрог» со ссылкой на свои источники, следствие полагает, что Багмут получил деньги за обещание покровительствовать одному из городских застройщиков. По данным издания, сумма взятки составляет 2 млн руб.

35-летний Багмут был утвержден главой следственного отдела по Таганрогу в 2019 году. В 2004 году он окончил Ростовский юридический институт МВД России, затем работал в прокуратуре, откуда перешел в СК.

Он награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени, «300 лет первой следственной канцелярии» и «За службу закону».