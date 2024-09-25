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Оперативники задержали главу следственного отдела СК по Таганрогу

Руслан Багмут
Руслан Багмут (Фото: СК России по Ростовской области)

Главу следственного отдела по Таганрогу управления Следственного комитета России по Ростовской области Руслана Багмута задержали по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

«Задержан руководитель следственного отдела СК России по Таганрогу», — приводит агентство слова собеседника.

РБК обратился за комментарием в СК России и в пресс-службу СК РФ по Ростовской области.

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Как пишет «Блокнот Таганрог» со ссылкой на свои источники, следствие полагает, что Багмут получил деньги за обещание покровительствовать одному из городских застройщиков. По данным издания, сумма взятки составляет 2 млн руб.

35-летний Багмут был утвержден главой следственного отдела по Таганрогу в 2019 году. В 2004 году он окончил Ростовский юридический институт МВД России, затем работал в прокуратуре, откуда перешел в СК.

Он награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени, «300 лет первой следственной канцелярии» и «За службу закону».

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Таганрог Следственный комитет коррупция взятка задержание
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