Суд в Петербурге отобрал у недобросовестного хозяина бурую медведицу
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга передал бурого медведя Машу в собственность государства из-за неисполнения владельцем животного своих обязанностей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Медведь содержался в клетке размером шесть на шесть метров на участке во Всеволожском районе Ленинградской области. При этом конструкция находилась в ветхом состоянии: у нее выломаны прутья, нет защитной сетки.
Владельцем животного был мужчина по имени Александр Цирулин, однако за медведем следил не он, а собственник соседнего участка — тот содержал Машу за свой счет.
Следствие установило, что Цирулин не появлялся на территории своего участка более полугода и никак не реагировал «на предостережения и вызовы». Поэтому суд принял решение отнять у него право собственности на животное.
В августе 2024 года у хозяина московского кафе отобрали полуторамесячного львенка. У владельца точки общепита не обнаружили необходимые документы на него и отправили животное в центр реабилитации.
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