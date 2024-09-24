 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК завел дело после стрельбы у кафе в Алтайском крае

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в Алтайском крае, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 22 сентября в селе Боровиха. «Группа лиц, вооруженная предметами, похожими на оружие, грубо нарушила общественный порядок, причинив огнестрельные ранения нескольким посетителям», — говорится в публикации. В СК уточнили, что один из пострадавших получил тяжкое ранение. Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали пять человек, один из них находится в реанимации.

В Киевской области мужчина открыл в магазине стрельбу из автомата
Общество
Фото:pol.kyivregion / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Следователи завели дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенному с применением оружия — п. «а» ч. 3 ст. 111 и ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. По делу задержан 41-летний местный житель — правоохранительные органы проверяют его причастность к произошедшему.

По данным Shot, стрельбу по людям открыли 15 неизвестных в масках. По оценке РЕН-ТВ, в перестрелке участвовали 12 человек. Неизвестные появились из кустов и начали стрелять из травматического оружия возле одного из местных кафе.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Алтайский край Следственный комитет пострадавшие уголовное дело стрельба
Материалы по теме
В Киевской области мужчина открыл в магазине стрельбу из автомата
Общество
При стрельбе в Алабаме погибли четыре человека
Общество
Суд арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
Володин опроверг ужесточение наказания за публичное оскорбление властиПолитика, 16:28
СК завел дело после стрельбы у кафе в Алтайском краеОбщество, 16:23
Власти Бурятии назвали фейком сообщения о побеге военных с аэродромаПолитика, 16:18
УЕФА раскритиковал сообщения об обсуждении допуска российских юниоровСпорт, 16:16
Лукашенко заявил о способности дронов повлиять на ход войныПолитика, 16:15
Ракова заявила о цифровизации льгот на проезд в поезде многодетным семьямГород, 16:12
МИД раскритиковал Запад из-за отказа ФИФА отстранить сборные ИзраиляСпорт, 16:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WP рассказала, почему США иногда не помогают ВСУ бить по РоссииПолитика, 15:50
В Таганроге локализовали пожар на складе после атаки дронаПолитика, 15:42
В Кремле напомнили слова Путина о возможных ударах дальнобойным оружиемПолитика, 15:39
Производитель дихлофоса пообещал провести проверку после отравления семьиОбщество, 15:37
Кроос высмеял УЕФА после признания ошибки с пенальти в 1/4 финала ЕвроСпорт, 15:32
Мосбиржа обязала некоторых эмитентов публиковать ESG-отчетыИнвестиции, 15:29
10 главных автопремьер в России. И это не только «китайцы»Авто, 15:23