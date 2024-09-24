СК завел дело после стрельбы у кафе в Алтайском крае

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в Алтайском крае, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 22 сентября в селе Боровиха. «Группа лиц, вооруженная предметами, похожими на оружие, грубо нарушила общественный порядок, причинив огнестрельные ранения нескольким посетителям», — говорится в публикации. В СК уточнили, что один из пострадавших получил тяжкое ранение. Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали пять человек, один из них находится в реанимации.

Следователи завели дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенному с применением оружия — п. «а» ч. 3 ст. 111 и ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. По делу задержан 41-летний местный житель — правоохранительные органы проверяют его причастность к произошедшему.

По данным Shot, стрельбу по людям открыли 15 неизвестных в масках. По оценке РЕН-ТВ, в перестрелке участвовали 12 человек. Неизвестные появились из кустов и начали стрелять из травматического оружия возле одного из местных кафе.