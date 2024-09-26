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Политика ,  
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Путин анонсировал создание в БРИКС платежно-расчетного контура

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Россия совместно со странами БРИКС занимается разработкой платежно-расчетного контура для внешнеторговых операций, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Его цитирует пресс-служба Кремля.

По словам президента, разработка «создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли».

Он добавил, что доля рубля в расчетах во внешней торговле России со странами-партнерами приближается к 40%.

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БРИКС сформировался в июне 2006 года, туда вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Первоначально объединение называлось БРИК по первым буквам названий стран-основателей. Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС.

В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее руководители налоговых администраций стран БРИКС выступили за создание общего постоянно действующего налогового органа. «Эта перспектива будет обсуждаться в 2025 году в рамках председательства Бразилии в БРИКС», — сообщили в пресс-службе ФНС России.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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