Путин анонсировал создание в БРИКС платежно-расчетного контура

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Россия совместно со странами БРИКС занимается разработкой платежно-расчетного контура для внешнеторговых операций, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Его цитирует пресс-служба Кремля.

По словам президента, разработка «создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли».

Он добавил, что доля рубля в расчетах во внешней торговле России со странами-партнерами приближается к 40%.

БРИКС сформировался в июне 2006 года, туда вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Первоначально объединение называлось БРИК по первым буквам названий стран-основателей. Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС. В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее руководители налоговых администраций стран БРИКС выступили за создание общего постоянно действующего налогового органа. «Эта перспектива будет обсуждаться в 2025 году в рамках председательства Бразилии в БРИКС», — сообщили в пресс-службе ФНС России.