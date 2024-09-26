На Samsung наложили штраф на сумму $7,9 тыс. за облучение сотрудников
Сотрудники компании Samsung Electronics подверглись радиационному излучению из-за нарушения правил безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейские регулирующие органы.
«Samsung Electronics Co. нарушила правила ядерной безопасности, подвергнув работников завода по производству полупроводников воздействию радиации», — говорится в материале.
Комиссия по ядерной безопасности одобрила наложение на компанию административного штрафа в размере 10,5 млн вон ($7,9 тыс.), пишет агентство.
Речь идет о сотрудниках завода Samsung, расположенном в городе Йонъин в 40 километрах к югу от Сеула. Уточняется, что инцидент произошел в мае 2024 года. Уровень радиационного излучения, которому они подверглись, превышал годовую норму. В результате двоих работников завода госпитализировали. В Samsung заявили, что окажут помощь пострадавшим и будут сотрудничать со следствием.
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