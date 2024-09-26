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Общество ,  
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На посетителей спа-комплекса в Петербурге рухнул потолок

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Потолок в одном из спа-комплексов на Гофмейстерской улице в Петергофе рухнул на посетителей, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

На опубликованных кадрах видно, что обрушился мозаичный потолок внутри помещения парной.

Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента, правоохранительные органы проводят проверку.

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По данным петербургского издания «Фонтанка», в результате пострадали четыре человека. Двоих увезли в больницу, остальные от госпитализации отказались.

По словам очевидицы, всего на момент обрушения в парной находились пять человек. Она также рассказала изданию, что администрация спа-комплекса предложила пострадавшим вернуть деньги за неудавшийся визит.

17 сентября потолок обрушился в одной из школ Санкт-Петербурга. Как писала «Фонтанка», обрушение произошло в столовой во Второй Санкт-Петербургской гимназии во время перерыва.

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Санкт-Петербург спа-салон потолок обрушение прокуратура пострадавшие
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