Во Владивостоке арестовали главного инженера аквапарка, где упал потолок

Суд арестовал главного инженера владивостокского водного комплекса «Акватория», в котором обрушился потолок, на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«Суд избрал главному инженеру водного комплекса «Акватория» Игорю Черемисину меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — рассказали в ведомстве.

Черемисина подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Следствие считает, что инженер несет ответственность за обрушение подвесного потолка в аквапарке Владивостока на минус втором этаже здания, которое произошло 1 августа. В результате инцидента пострадали 8 человек, двое из которых — несовершеннолетние.