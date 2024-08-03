Во Владивостоке арестовали главного инженера аквапарка, где упал потолок
Суд арестовал главного инженера владивостокского водного комплекса «Акватория», в котором обрушился потолок, на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Суд избрал главному инженеру водного комплекса «Акватория» Игорю Черемисину меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — рассказали в ведомстве.
Черемисина подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).
Следствие считает, что инженер несет ответственность за обрушение подвесного потолка в аквапарке Владивостока на минус втором этаже здания, которое произошло 1 августа. В результате инцидента пострадали 8 человек, двое из которых — несовершеннолетние.
Водный комплекс Aquatoria расположен в центре Владивостока по адресу: улица Светланская, дом 90. На территории комплекса площадью 5 тыс. кв. м расположены 16 бассейнов, восемь саун и бань, а также ресторан, лаунж-зона и спа-комплекс.
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