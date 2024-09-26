В ФРГ призвали ввести в Европе налог на оборону

Европейские страны НАТО должны взимать налог на оборону, считают в Немецком обществе внешней политики (DGAP)

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Европейские страны — члены НАТО должны рассмотреть возможность ввести налог на оборону в связи с необходимостью увеличить расходы на эту отрасль. Такое мнение в колонке для Internationale Politik выразил научный сотрудник Немецкого общества внешней политики (DGAP) Маркус Йегер.

«При правильной законотворческой деятельности введение такого налога распределило бы финансовое бремя по всему обществу. Политически это более приемлемая мера по сравнению с увеличением расходов на оборону за счет сокращения расходов на социальное обеспечение. В конце концов, защита государства является общественным благом. Так что каждый должен внести свой вклад в это», — отмечает эксперт.

Йегер пишет, что у европейских стран НАТО есть достаточно внушительная экономическая ресурсная база, чтобы сравняться с Россией в военном отношении. «С точки зрения размера экономики, измеряемого в условиях паритета покупательной способности и с учетом разницы в ценах, ВВП НАТО превышает ВВП России более чем в 12 раз, ВВП европейских стран альянса превышает ВВП России в шесть раз, а совокупный ВВП Германии, Великобритании и Франции — в два с половиной раза», — отмечает эксперт DGAP.

Однако, по его словам, европейские правительства, сталкиваются с проблемой — как мобилизовать необходимые ресурсы в условиях угрозы внутреннего распределительного конфликта. «Чем больше ресурсов выделяется на оборону, тем меньше ресурсов будет доступно для частного потребления или инвестиций не в оборону (или и того и другого), если они не будут заимствованы из-за рубежа. Если увеличение расходов на оборону происходит в первую очередь за счет частного потребления, экономическое состояние населения будет ухудшаться», — пишет Йегер, добавляя, что увеличение расходов на оборону подразумевает экономические компромиссы.

Он признает, что налог на оборону не поможет правительствам избежать более широкой и политически болезненной бюджетной реформы для решения проблемы нынешнего и будущего давления на расходы, связанного с демографическими изменениями и зеленым переходом. Однако, по его мнению, выделение средств, собранных за счет нового налога на оборону, «в некоторой степени приведет к готовности европейских правительств к увеличению долгосрочных расходов на оборону, тем самым укрепит стратегический и сдерживающий эффект».

В июле новое правительство Эстонии договорилось о введении с 2026 года временного «налога на безопасность» (пока до конца 2028 года). По словам премьера Кристена Михала, эта мера необходима, чтобы покрыть оборонные расходы страны, которые уже достигли 3% от ВВП в год, а также на запланированные траты на размещение союзников по НАТО. Налог на оборону будет состоять из трех компонентов и включать повышение налога с оборота, подоходного налога и налога на прибыль.

Михал считает, что европейские страны должны значительно увеличить свои инвестиции в оборону. Об этом он заявил 24 сентября на Балтийской конференции по обороне, приведя в пример свою страну, чьи траты на оборону, по его словам, в будущем достигнут 3,7% от ВВП, в том числе благодаря налогу на безопасность. Эстонский премьер считает, что поставленная в НАТО сейчас планка для инвестиций в 2% ВВП слишком низка. «Если мы хотим, чтобы Европу воспринимали всерьез, эта цифра должна быть поднята как минимум до 2,5 или 3% ВВП на следующем саммите НАТО в Гааге», — заключил политик.

В марте экс-премьер страны Кая Каллас, утвержденная Евросоветом на пост главы евродипломатии, заявила, что вынужденное увеличение налогов в связи с необходимостью расширить затраты на оборону — это способ «политического самоубийства».