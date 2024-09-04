В Подмосковье задержали шесть человек за похищение бизнесмена
Сотрудники полиции задержали в Подмосковье шесть человек, подозреваемых в похищении предпринимателя, и освободили похищенного, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники 20 августа затащили предпринимателя в минивэн в деревне Грибки в Мытищах, после пересадили в другой автомобиль и вывезли в Солнечногорский городской округ. Оперативники задержали троих похитителей на территории садоводческого товарищества, там же обнаружили потерпевшего. Еще троих злоумышленников задержали по месту их жительства в Химках.
Следователи завели дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц, — ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса. Фигурантов арестовали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
В конце июня четыре человека похитили в центре Москвы генерального директора российского представительства ГК SIAD Стефано Гуидотти. Обвиняемые затащили итальянца в автомобиль, надели наручники и мешок на голову, увезли в Брянск и удерживали там сутки. Как уточнили следователи, незадолго до похищения у Гуидотти произошел конфликт с конкурентом.
Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом
США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM
Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами
Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве
Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки
В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов