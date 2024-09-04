В Подмосковье задержали шесть человек за похищение бизнесмена

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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье шесть человек, подозреваемых в похищении предпринимателя, и освободили похищенного, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники 20 августа затащили предпринимателя в минивэн в деревне Грибки в Мытищах, после пересадили в другой автомобиль и вывезли в Солнечногорский городской округ. Оперативники задержали троих похитителей на территории садоводческого товарищества, там же обнаружили потерпевшего. Еще троих злоумышленников задержали по месту их жительства в Химках.

Следователи завели дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц, — ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса. Фигурантов арестовали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В конце июня четыре человека похитили в центре Москвы генерального директора российского представительства ГК SIAD Стефано Гуидотти. Обвиняемые затащили итальянца в автомобиль, надели наручники и мешок на голову, увезли в Брянск и удерживали там сутки. Как уточнили следователи, незадолго до похищения у Гуидотти произошел конфликт с конкурентом.